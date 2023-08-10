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Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu!

Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu!

Erzurum'daki Palandöken Gençlik Merkezi Alora Roket Takımı sporcuları, geliştirdiği roketle Manisa'da düzenlenen 5. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) 3-6 Ağustos'ta F motor cinsinde S1 irtifa ve S2/P paraşüt ve A motor cinsinde ise S3 ile S6 olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda sporcular 160'a yakın roket atışı yaptı.

Şampiyonada S2/P hassas yük kategorisinde Palandöken Gençlik Merkezi'nin Fırat Ceyhan koordinesindeki Yavuz Selim Çom ve Ahmet Tümer Çolak’tan oluşan Alora Roket Takımı, geliştirdikleri roketle birinci oldu.

DENEYAP Koordinatörü Fırat Ceyhan, yarışmanın Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) standartlarında organize edildiğine işaret ederek, "S2/P hassas yük yarışmasında yarışmacılardan minimum 75 santimetre uzunluğunda roket yapmaları istendi. Bu roketin 300 metre irtifaya çıkması, uçuş süresinin 60 saniyeye yakın olması ve roketin içinde bulunan hassas yük olan çiğ yumurtanın, roketin kurtarılışında sağlam bir şekilde bulunması istendi. Takımımız hassas yükünü kırılmadan bularak Türkiye şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

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