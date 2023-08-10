Emine Ün sevgilisi Ayk Karakulakyan kimdir, ne iş yapıyor? Ayrıldılar kada karııştıran paylaşım

Ünlü oyuncu Emine Ün, yıllar önce İbrahim Erkal ile ‘Canısı’ dizisinde rol almış, oynadığı karakterle hafızalara kazınmıştı. Emine Ünilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile gerçekleştirmişti. Emre Kınay’la olan evliliğinden bir kızı bulunan Emine Ün ikinci evliliğinde de aradığını bulamamıştı. İkinci evliliği Tolga Karataş’ın büyük ihaneti sonrası ayrılık kararı alan Emine Ün, yeni sevgilisi Ayk Karakulakyan’dan da ayrılık kararı aldı. Emine Ün’ün ayrılık sonrası tatil pozu verdi

Abone ol

Yıllar önce İbrahim Erkal ile Canısı filminde oynayarak hafızalara kazınan Emine Ün, geçtiğimiz yıllarda yasak aşk ihaneti ile sarsılmıştı. Eski eşi Tolga Karataş ve kardeşi Mine Ün’ün ihaneti ile sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisi Ayk Karakulakyan’da da aradığını bulamadı. Sevgilisi Ayak Karakulakyan’dan ayrılan Emine Ün’ün tatil pozu sosyal medyada günem oldu.

Sevgilisi Ayak Karakulakyan’dan ayrıldı mı?

Yıllar önce İbrahim Erkal ile 'Canısı' filminde oynayarak hafızalara kazınan Emine Ün, geçtiğimiz yıllarda yasak aşk ihaneti ile sarsılmıştı. Eski eşi Tolga Karataş ve kardeşi Mine Ün’ün ihaneti ile sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisi Ayk Karakulakyan’da da aradığını bulamadı. Sevgilisi Ayak Karakulakyan’dan ayrılan Emine Ün’ün tatil pozu sosyal medyada günem oldu.

Ünlü model ve oyuncu Emine Ün, ikinci evliliğini Tolga Karakaş'la yapmış ve şoke eden yasak aşkın ortaya çıkmasıyla zor günler geçirmişti. Kocası ve kardeşinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca dünyası başına yıkılan Emine Ün, kardeşiyle olan tüm bağını kopartmış yeni bir hayata yelken açmıştı. Uzun süre kalbini aşka kapatan Emine Ün, bir süre sonra Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çiftin evlilik hazırlığında olduğu bilinirken sürpriz ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ani ayrılık sonrası Emine Ün soluğu tatilde aldı. Tatilden paylaşımlar yaparak iyi olduğunun mesajını veren Emine Ün’e takipçileri yorum yağdırdı. Emine Ün’ün paylaşımlarına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.