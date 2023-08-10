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Irak'tan bir şehit haberi daha geldi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Irak'tan bir şehit haberi daha geldi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Zonguldak'taki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in (28) Zonguldak’taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e oğullarının, Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi.

Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi.

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