Mersin'de acı kaza! Motosikletli sürücü ölüme gitti

Mersin'in Erdemli ilçesinde hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce kaldırıma ardından da aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.Abone ol
Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Yahni idaresindeki 33 AND 060 plakalı motosikletle, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırıma çarpıp direğe vurdu.
Kaza sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yahni, ambulansla kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anına ait görüntülerde ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kaldırıma ve direğe çarpma anı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.