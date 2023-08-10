Görenler şaşkına döndü! Kamyonet cayır cayır yandı inekler istifini bozmadan oturdu

Diyarbakır'da seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet alev topuna döndü. Kamyonet yanarken, kamyonetin arkasında ise inekler istifini bozmadan oturdu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, gece 01.00 sıralarında Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Beşpınar köyü yolu üzerinde seyir halindeyken plakası öğrenilemeyen bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet yanarken, arka tarafında köy sakinlerine ait olan ineklerin istifini bozmadan oturduğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşların uzun uğraşı sonucu hayvanlar yanan araçtan uzaklaştırılmaya çalışılırken, ineklerden birinin yaralı olduğu öğrenildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet, ekipler tarafından söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.