Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan deprem açıklaması! İstanbul'da deprem nerede bekleniyor?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Ersoy, "İstanbul'un bir de çifte deprem oluşturma karakteri var." dedi. Sürenin kısaldığına dikkat çeken uzman isim deprem tarihinin bilmenin imkansız olduğunu belirtti.

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İstanbul'a özel hazırlanacak deprem yasasının detayları netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da düzenlenen toplantıda ayrıntıları paylaştı.

Peki İstanbul'da hangi ilçeler daha riskli? En sağlam bölgeler nereler? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları;.

Çok tehlikeli bir cümle

Öncelikle bu kaba bir harita. Şu ilçe yıkılacaktır bu ilçe sağlamdır demek çok tehlikeli cümlelerden bir tanesi. Çünkü depremin nerede, ne büyüklükte, ne uzaklıkta olacağı ve bu deprem dalgalarının kara üzerinde hangi zeminlerden geçeceğine bağlı olarak ilçeler etkilenebilir.

Mesela Kadıköy hiç etkilenmeyecektir demek çok yanlış bir şey. Çünkü Kadıköy'de bir Kurbağalıdere var ki çevresindekiler kötü zemin üzerinde inşa edilmiştir bunlar etkilenebilir.

Ben Maltepe'de oturuyorum Maltepe'nin yarısı kötü zemin kabul edebileceğimiz sahile yakın olan kesim. Ama Maltepe'nin hepsini riskli göstermek yanlış. E-5'in üstü dağa doğru olan kesim çok çok sağlam yer.

Türkiye'nin en sağlam kayaları

Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nın da Haliç'ten öte Başakşehir'e kadar olan kısımlar Türkiye'nin en sağlam kayaları. İstanbul'un demiyorum Türkiye'nin en sağlam kayaları.

Fakat bunlarda ne sorun var? Mesela Anadolu Yakası'nda üstte bir çürümüş zemin var. Bu çürümüş zemini dikkate almazsanız kaya üzerinde bina yapmıyorsunuz o çürük zemin üzerinde yapıyorsunuz. Yani detaylar var. O bakımdan bu tür haritalar görsel olarak faydalı ama detayda değil.

En tehlikeli yerler!

İstanbul'un her yerindeki dere yataklarının üzerindeki yapı stokları tehlikeli. Hem sel hem deprem bakımından en tehlikeli yerler.

Türkiye'nin en sağlam yeri

Şu turuncu olan kısımlar Türkiye'nin en sağlam yeri. Yapı stoğu taştı. Buralara kadar geldi. Sarı zemin üzerinde ve dere yatakları üzerinde.

Deprem nerede bekleniyor?

Adalar'ın hemen güneyinden geçen bir fay hattı var. Güney kolları da var. Biz hep Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolunu konuşuyoruz. Ama güneyde de faylar var.

Depremin günü süresi büyüklüğü önceden söylenemiyor. Biz değil dünyada hiçbir ülke bunu söyleyemiyor.

Süre giderek kısalıyor. 7'yi geçecek her deprem bizi çok etkileyecek. En kötü senaryo 7,5 büyüklüğündeki deprem..

İstanbul'un bir de çifte deprem oluşturma karakteri var. 1 yıl içinde 2 tane 7 büyüklüğünde deprem oluşturma karakteri var. Geçmişte bunun örnekleri var 1912'de 1766'da örnekler var. 99'da Kocaeli ardından 3 ay sonra Düzce'de oldu.