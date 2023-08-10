İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülerle duyurdu! Şırnak'ta 2 terörist, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 askerin şehit olduğu dünkü saldırıyı planlayan terörist dahil olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge komutanlıklarının idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay komutanlıkları tarafından, Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Savaş uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'ların da destek verdiği operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirdiğini açıklayan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı ise, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." denildi.