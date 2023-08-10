Yeni av dönemi 26 Ağustos’ta başlıyor!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2023-2024 av döneminin 26 Ağustos tarihinde başlayacağını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonu’nun av döneminde geçerli olmak üzere Türkiye’de kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirlediği belirtilerek, alınan kararın 28 Temmuz tarihli ve 32262 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Merkez Av Komisyonu'nun avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü belirlediği kaydedildi. Avlanmanın tüm bölgelerde aynı gün 26 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde, idari tatiller de dahil av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcıların Merkez Av Komisyonu'nun Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı kararında yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.”