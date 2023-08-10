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Bakan Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu

Bakan Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, "Kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız, bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz"

Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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