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Antalyaspor, sezonun ilk maçına hazır!

Antalyaspor, sezonun ilk maçına hazır!

FTA Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenmanda zorlu karşılaşmanın son taktik provası yapıldı. Kırmızı-beyazlı kafile bugün saat 18.00'da özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Sakat futbolcunun yer almadığı güney ekibinin muhtemel 11'inin ise şu şekilde oluşması bekleniyor:
"Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Erdogan Yeşilyurt, Fredy, Larsson, Adam Buksa."

Yarın saat 21.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabrş Gülel ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Değerli Antalyasporlular, 5 ayda majör sorunlarımızın büyük kısmını çözdük. Şirket omurgası ve sportif yapılanmayı eşit önemsiyoruz. Daha çok işimiz var, tüm dış etkenlere rağmen, yalnız kalsak da inançla, inatla basiretli şekilde yolumuza devam edeceğiz. Desteğinizi esirgemeyin" açıklamalarında bulundu.

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