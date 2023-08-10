Meteoroloji uzmanı gün verdi: Aşırı sıcaklar geri dönüyor! İstanbul için güzel haber geldi

"İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak"

"Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. (Sıcak hava dalgası) Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak."