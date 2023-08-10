Meteoroloji uzmanı gün verdi: Aşırı sıcaklar geri dönüyor! İstanbul için güzel haber geldi
Geçtiğimiz hafta yaşanan sıcakların ardından havalar mevsim normallerine dönmüştü. Batı bölgelerinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı. Bir diğer uzman Kerem Ökten ise İstanbul'a güzel bir haber verdi. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz hafta sıcak hava tüm Türkiye'de etkisini göstermişti. Hissedilen hava sıcaklığı 40-45 dereceleri görmüştü. Son günlerde hava sıcaklıkları düşüş göstererek mevsim normallerine dönmüştü.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirtti.
Çalışkan, "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz." dedi ardından şu sözleri kullandı:
"İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak"
"Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. (Sıcak hava dalgası) Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak."