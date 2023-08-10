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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 115 milyar 591 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 7'nci haftaya taşındı.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 880 milyon dolar artışla 74 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Temmuz'da 72 milyar 349 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 425 milyon dolardan, 41 milyar 362 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 817 milyon dolar artışla 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 7'nci haftaya taşınırken, son iki ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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