BIST 7.719
DOLAR 27,04
EURO 29,94
ALTIN 1.671,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bir anda yere yığıldılar! Arazide otlayan 48 hayvan telef oldu!

Bir anda yere yığıldılar! Arazide otlayan 48 hayvan telef oldu!

Mersin’in Tarsus ilçesinde arazide otlayan 48 hayvan telef oldu.

Abone ol

Olay Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide keçileri otlatan Aydın Şahin, hayvanların yere yığıldığını fark etti.

Keçilerin telef olduğunu gören Şahin, kurtarabildiği hayvanları olduğu yerde kesti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Telef olan keçiler incelenmek üzere götürülürken, hayvanların telef olma nedeni için inceleme başlatıldı.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İmadettin Söyleme, “Aydın Şahin arkadaşımızın hayvanları zehirlendi. Henüz nedenini bilemiyoruz. Aydın kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Telef olan hayvan sayısının 48 olduğunu belirten muhtar, sebebinin bir an önce belirlenmesini istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Yeni görevi ne oldu?
Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Yeni görevi ne oldu?
İzmir'e yeni bir fuar: Festiveworld İzmir 25 Ekim’de kapılarını açıyor!
İzmir'e yeni bir fuar: Festiveworld İzmir 25 Ekim’de kapılarını açıyor!
Ankara'da AVM önünde korkunç anlar! Reklam direğine çarpan iki araç 7 kişiyi yaraladı
Ankara'da AVM önünde korkunç anlar! Reklam direğine çarpan iki araç 7 kişiyi yaraladı
Burdur’da çıkan yangında 100 dönümlük tarım arazisi kül oldu!
Burdur’da çıkan yangında 100 dönümlük tarım arazisi kül oldu!
Cemal Enginyurt'tan Akit yazarı Karahasanoğlu'na ağır hakaretler! Selam kavgasında ortalık toz tuman
Cemal Enginyurt'tan Akit yazarı Karahasanoğlu'na ağır hakaretler! Selam kavgasında ortalık toz tuman
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülerle duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülerle duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil!
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil!
Yeni av dönemi 26 Ağustos’ta başlıyor!
Yeni av dönemi 26 Ağustos’ta başlıyor!
Iğdır Üniversitesi Erasmus Ağına 5 ülke daha katıldı!
Iğdır Üniversitesi Erasmus Ağına 5 ülke daha katıldı!
Bakan Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu
Bakan Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu
Antalyaspor, sezonun ilk maçına hazır!
Antalyaspor, sezonun ilk maçına hazır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt: İş bilmezlik değil, halk düşmanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt: İş bilmezlik değil, halk düşmanlığı