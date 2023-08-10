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Burdur’da çıkan yangında 100 dönümlük tarım arazisi kül oldu!

Burdur’da çıkan yangında 100 dönümlük tarım arazisi kül oldu!

BURDUR’un KARAMANLI ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümün üzerindeki tarım arazisi kül oldu.

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Yangın, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesine bağlı Kılavızlar köyünde meydana geldi. Bir tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ve orman ekiplerine vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 100 dönümün üzerinde tarım arazisi yandı.

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