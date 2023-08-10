Gebze'de feci kaza! 4 otomobil zincirleme kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakimiyetini kaybeden 4 otomobil zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi mevkisinde 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.