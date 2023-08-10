TİKA'dan Kosova'daki süt ve süt ürünleri üreticilerine destek!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) “İpek Boşnak Çiftçilerinin Süt ve Süt Üretimi Ekipmanları ile Desteklenmesi Projesi” projesi kapsamında Kosova’nın batısındaki İpek ve İstog Belediyelerinde Boşnak çiftçilere süt ve süt ürünleri üretiminde kullanılan makinelerin dağıtımı yapıldı.

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Dağıtım törenine, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ile süt ve süt ürünleri üreticileri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Rexhepi, törende, TİKA'nın Kosova'daki azınlık toplulukları üyelerinin projelerini desteklediği böyle bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

TİKA tarafından yapılan destekle üreticilerin işlerini daha da iyi organize edeceklerini umduğunu belirten Rexhepi, "Kosova Cumhuriyeti Hükümeti olarak Türk devlet kuruluşu TİKA ile ortaklığımızı devam ettireceğimiz ümidiyle hepinizi bir kez daha proje için tebrik etmek istiyorum." dedi.

TİKA Koordinatörü Aslan da TİKA tarafından Kosova halkının gıda ihtiyacının karşılanması, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve üretim şartlarının iyileştirilmesi için bu alanda birçok proje gerçekleştirildiğini anlattı.

Hayvansal ve tarımsal ürünlerin artan dünya nüfusu için yeterli olmaması ve üretilen ürünlerde gıda güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle sorunlar yaşandığına dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:

"Bugün de burada siz kıymetli çiftçilerimize sağlayacağımız süt soğutma tankları ve süt ürünleri üretim ekipmanları ile modern ve hijyenik yöntemlerle işlenmiş sağlıklı süt ve süt ürünleri üretilmesi, böylece kaliteli üretimin ve gıda güvenliğinin sağlanmasını hedefliyoruz."

Proje kapsamında 10 çiftçiye süt ve süt ürünleri üretiminde ve depolanmasında kullanılan makineler temin edildi.