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Tete'nin fotoğrafını sızdırdı! Galatasaray, o personelin işine son verdi

Tete'nin fotoğrafını sızdırdı! Galatasaray, o personelin işine son verdi

İsmi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan ancak transferinden vazgeçildiğinin duyurulduğu Tete'nin Galatasaray'a imzası an meselesi. Oyuncunun Galatasaray formasıyla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi internete sızarken, taraftarlar resmi açıklamayı beklemeye koyuldu. Tete'nin Galatasaray formalı fotoğrafını sızdıran personelin tespit edilerek işten çıkarıldığı öğrenildi.

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Tete'yi renklerine bağlayan Galatasaray'ın gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın müzesinde çekilen fotoğrafının ise sosyal medyaya sızdırılması büyük ses getirdi.

Yakup Çınar'ın haberine göre; kulüp yönetimi fotoğrafı sosyal medyaya yükleyen personeli, güvenlik kameralarından tespit etti ve işten çıkardı.

Tete'nin maliyeti

Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya 2.8 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret verecek. Galatasaray, imza parasını ise 2.5 yılda ödeyecek.

Kariyeri

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.

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