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Aysu Türkoğlu kimdir, yaşı kaç? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk sporcu oldu

Aysu Türkoğlu kimdir, yaşı kaç? Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk sporcu oldu

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk kadın ve en genç sporcu olan Aysu Türkoğlu Türk bayrağını dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Bu sevindirici haber sonrası Aysu Türkoğlu'nun hayatı da merak edildi. Peki kimdir Aysu Türkoğlu, aslen nereli, yaşı kaç?

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Milli sporcu Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. 11 saat 48 dakika aralıksız yüzerek İskoçya'ya ulaşan Aysu Türkoğlu'nun hayatı, gösterdiği tarihi başarının ardından gündeme geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antranörlük bölümünde 3'üncü sınıfta eğitimine devam eden Türkoğlu, yüzmeye 7 yaşında başladı. Peki, Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, Aysu Türkoğlu'nun biyografisi ve kariyer hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Aysu Türkoğlu kimdir?

2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen Aysu Türkoğlu, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antranörlük bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Yüzmeye 7 yaşında başlayan Türkoğlu, 14 yaşında yüzmenin açık su branşıyla kariyerine devam etti.

Milli yüzücü Aysu Türkoğlunun hayatı ve biyografisi İlk katıldığı uluslararası Aquamasters yüzme yarışında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasman 1'incisi oldu. 29 Temmuz 2022'de ise İngiltere ile Fransa arasında bulunan 60 kilometrelik Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu.

Öte yandan Aysu Türkoğlu, Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yıl içerisinde yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.

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