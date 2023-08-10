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Alacak verecekliler kimseyi umursamadı! Hastanede silahlarını çıkartıp kavga ettiler

Alacak verecekliler kimseyi umursamadı! Hastanede silahlarını çıkartıp kavga ettiler

Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesinde alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki kişi hastane içerisinde silahlarını çekerek kavga etti. Görüntülerde, kavganın hemen ardından tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşların panikle sağa sola kaçmaya çalışması ve yaşanan korku dolu anlar yer aldı.

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Kavga, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesinde çıktı. İddiaya göre, tedavi için hastaneye gelen baba İbrahim Halil B. ve oğlu Fatih Eren B., alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları şahısla karşılaştı. Tarafların karşılaşması sırasında başlayan tartışma kavga dönüştü.

Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs, belindeki tabanca ile baba-oğula ateş etti. Kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kemal Ş. isimli bir vatandaş da yaralandı.

Silahlı kavga sırasında yaşanan panik cep telefonu kamerasında
Olay sonrası yaralananlar tedavi altına alınırken, olaydan hemen sonra çekilmiş cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hastane içerisinde yaşanan silahlı kavganın hemen ardından tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşların panikle sağa sola kaçma anları yer aldı.

Görüntülerde, bazı vatandaşların yaşadıkları korku ile çığlık atması, çocukların ise korku ile anne-babalarına sarılma anları dikkat çekti.
Hastanenin tedbir amaçlı boşaltıldığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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