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Afyonkarahisar'da saman yüklü römork paniğe neden oldu! Alev alan samanlar aracı hurdaya çevirdi

Afyonkarahisar'da saman yüklü römork paniğe neden oldu! Alev alan samanlar aracı hurdaya çevirdi

Afyonkarahisar'da saman yüklü römork bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda karayolunda büyük panik yaşandı.

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Olay, merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen bir belde sakini aldığı samanları traktörü ile besihanesine götürdüğü sırada aracın arkasına bağladığı römorklardan birinden dumanlar çıktığını fark etti.

Şahıs traktörü durdurup ardından yanmaya başlayan römorku araçtan ayırdı. Daha sonra çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken bu sırada dumanlar yerini alevlere bıraktı.

Metrelerce uzaktan görünen alevler ekiplerin su ve iş makineleri ile yaptıkları yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın esnasında karayolunda trafik kısa süreliğine tek yönlü olarak dururken, olayda büyük panik yaşandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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