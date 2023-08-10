Diyarbakır'dan sonra Antalya Gazipaşa'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Öte yandan saat 15:25'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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