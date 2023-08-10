Logo Yazılım, Bilişim 500'den ödüllerle döndü

Logo Yazılım, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması'nda, "Yılın ERP Yazılımı", "Yılın e -Fatura, e -Defter, e-Arşiv Hizmeti", "Yılın İnsan Kaynakları Yazılımı" ve "Kocaeli Şirketleri" kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

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Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Bilişim 500 Araştırması kapsamında ödüller sahiplerini buldu.

Logo Yazılım, Türkiye Merkezli Üretici Kategorisi'nde "Yılın ERP Yazılımı", "Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti", "Yılın İnsan Kaynakları Yazılımı" kategorilerinin yanı sıra "Kocaeli Şirketleri" kategorisinde birincilik ödüllerini alarak liderliklerini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, Bilişim 500 Araştırması'nda aldıkları ödüllerden dolayı gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak mikro ölçekten kurumsal büyük yapılara kadar her sektörden şirketin büyüme yolculuğuna eşlik ediyoruz. Tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi ve birbirine uyumlu çözümlerle bu ihtiyaçları uçtan uca karşılamayı hedefliyoruz. Bu noktada bizleri şirket kültürümüz olan Ar-Ge ve inovasyon gücümüz farklılaştırıyor. 1500'ü aşkın çalışanımız ve 1000'den fazla iş ortağımızı kapsayan geniş ekosistemimizle, işletmelerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bilişim 500'de ödüllere layık görülen başarılarımızda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Bilişim 500 Plus Araştırması, bilişim sektöründe ciroları bakımından en büyük 500 şirketi genel ve faaliyet gösterdiği alt kategoriler itibarıyla sıralıyor. Pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı içeren araştırma, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu, özel sektör alımlarında ve yabancı yatırımcılar nezdinde bir referans olarak kabul ediliyor.