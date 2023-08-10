BIST 7.578
DOLAR 27,04
EURO 29,84
ALTIN 1.666,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İnebolu kuzu kestanesi, coğrafi işaret tescili aldı

İnebolu kuzu kestanesi, coğrafi işaret tescili aldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yetişen kuzu kestanesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi tescil belgesi ile tescillendi.

Abone ol

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası, İnebolu’nun lezzetlerinden biri olan "İnebolu kuzu kestanesi" ürünü için coğrafi işaret tescili aldı. Geleneksel İnebolu mutfağının bir yansıması olan "İnebolu kuzu kestanesi" yüzyıllardır ilçede damakları tatlandırıyor. İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kuzu kestanesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şakir İşeri, “İnebolu kuzu kestanesi ürününün coğrafi işaret tescili ile ilçemizin değerlerini koruma misyonlarına bir adım daha yaklaştık. Aynı zamanda İnebolu'nun zengin mutfağının ve el sanatlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tescil, İnebolu'nun sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda kültürel mirasın ve el emeğinin korunmasındaki kararlılığını da vurgulamaktadır. "Kestanenin coğrafi işaret tescili, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere taşıma amacının bir parçası olarak öne çıkmaktadır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalıcı kalp pili olanların uyması gereken 8 kural!
Kalıcı kalp pili olanların uyması gereken 8 kural!
Su deposu besinlerin şimdi tam zamanı!
Su deposu besinlerin şimdi tam zamanı!
Diyarbakır'dan sonra Antalya Gazipaşa'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Diyarbakır'dan sonra Antalya Gazipaşa'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Bilecik'te iki kardeşi bıçaklayan saldırganın olay sonrası görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
Bilecik'te iki kardeşi bıçaklayan saldırganın olay sonrası görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
Logo Yazılım, Bilişim 500'den ödüllerle döndü
Logo Yazılım, Bilişim 500'den ödüllerle döndü
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı
Trabzon'da kamyonet şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
Trabzon'da kamyonet şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da kaçak göçmen operasyonu! Çalışma izni olmayan 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Antalya'da kaçak göçmen operasyonu! Çalışma izni olmayan 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kurban Bayramı 2024 ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı 2024 ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?
Alacak verecekliler kimseyi umursamadı! Hastanede silahlarını çıkartıp kavga ettiler
Alacak verecekliler kimseyi umursamadı! Hastanede silahlarını çıkartıp kavga ettiler
Depresyon ve kaygı kansere yol açar mı? Araştırmada ilginç sonuçlar
Depresyon ve kaygı kansere yol açar mı? Araştırmada ilginç sonuçlar
Kuran'da geçen dini erkek isimleri ve anlamları ikili, modern A-Z'ye isim listesi
Kuran'da geçen dini erkek isimleri ve anlamları ikili, modern A-Z'ye isim listesi