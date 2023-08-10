Su deposu besinlerin şimdi tam zamanı!

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yaz aylarında sıvı tüketiminin mümkün olduğunca artırmanın genel vücut sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını söyledi.

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Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, yaz aylarının en sıcak ve nemli günlerinin yaşandığını belirterek, “Böyle havalarda metabolizmamız terleme nedeniyle normalden daha fazla su ve beraberinde değerli mineral kaybediyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıvı tüketimini mümkün olduğunca artırmak genel vücut sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor” dedi.

Sıcak havalarda sağlık açısından ilk yapılması gereken şeylerden birinin de günlük su tüketiminin artırılması olduğunu söyleyen Diyetisyen Özbay, “Ancak bazı bireyler susamadan su içmekte zorlanabiliyor. Bu gibi durumlarda suyun yanı sıra yüksek su içeriğine sahip besinleri tüketerek de vücudunuza gereken sıvı takviyesini yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Duygu Özbay, su deposu olan 8 besini sıralayarak, şu bilgileri verdi:

Karpuz

Su ve lif içeriği yüksek bir meyve olan karpuz hem lezzeti hem de serinletmesi nedeniyle yaz aylarının en tercih edilen meyvelerinden birisi. Yüzde 90’dan fazlası sudan oluşan karpuz, içerdiği yüksek vitamin ve mineraller ile kabızlıktan cildi gençleştirmeye, saçların beslemesinden kilo vermeye dek pek çok fayda sağlıyor. Ancak içerdiği yüksek şeker oranı nedeniyle 2 dilimden fazla tüketilmemesi gerekiyor.

Kavun

Hoş kokusu ve tadıyla bilinen kavun, içerisinde bol miktarda su ile çekirdek barındıran ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir meyve. Ayrıca, A, B, C, E, D, K vitaminleri ve sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfa-beta karotenleri açısından da zengin olan kavun bu sayede kemik sağlığını koruyor, kan basıncının düzenlenmesine katkı sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor.

Şeftali

Bol sulu ve tatlı bir meyve olan şeftali, yaz mevsiminin gözde meyveleri arasında yer alıyor. Ancak şeftalinin lezzetli olmasının yanı sıra sağlığa da birçok faydası bulunuyor. İçerdiği bol su ile metabolizmanın sıvı ihtiyacını karşılamasına yardımcı olan şeftali bunun yanı sıra vitaminleri sayesinde sindirimi destekliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve yüksek potasyum seviyesi ile de vücudun sağlıklı bir denge oluşmasını sağlayarak, yüksek tansiyondan korunmaya destek veriyor.

Kivi

Özellikle su ve C vitamini yönünden oldukça zengin olan kivinin sağlık için birçok yararı bulunuyor. Adeta bir C vitamini deposu olan kivi, solunum sorunlarında iyileşme sağlayarak astımı hafifletmeye yardım ediyor. İçeriğindeki karotenoidler, antioksidanlar ile göz hastalıklarının önlenmesine ve görmenin iyileşmesine fayda sağlarken barındırdığı A vitamini ile de korneanın korunmasında görev alıyor.

Domates

Tek başına veya yemeklerde bolca tüketilen domates, içerdiği yüksek su miktarı ile iyi bir hidrasyon kaynağı olarak vücudun su dengesini korumaya yardım ediyor. Domates ayrıca, barındırdığı C vitamini ve likopen yardımıyla cilt sağlığını destekliyor, yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Ayrıca yine likopen sayesinde özellikle prostat, akciğer ve mide kanserine karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

Salatalık

Neredeyse tüm diyetlerin ve detoks sularının vazgeçilmezlerinden olan salatalık içerisinde yüzde 95’ten fazla su barındırıyor. Bu anlamda susuzluğu gidermede önemli bir rol oynayan salatalık, idrar söktürücü etkisi ile ödem atılmasına yardım ediyor. Bunun yanı sıra salatalık günlük ihtiyaç duyulan K, B ve C vitaminlerini de sağlıyor.

Marul

Salataların vaz geçilmez malzemelerinde olan marul, yüksek miktarda A, K ve C vitamini içeriyor. Aynı zamanda bol sulu içeriği ile hem kalorisi düşük hem de besleyici bir sebze olan marul, lipoksigenaz ve karagenan enzimleri sayesinde anti-inflamatuar bir özellik göstererek vücutta iltihabı kontrol altına almada rol oynuyor. Yeşil yapraklı sebzeler tip 2 diyabet riskini azalttığından, düşük glisemik indeksli marul da diyabet dostu olarak tanımlanıyor.

Taze kırmızı biber

C vitamini denince akla ilk olarak turunçgiller ailesi gelse de taze kırmızı biber aslında bir portakaldan çok daha fazla C vitamini içeriyor. Bu bakımdan enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı korunmadan, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kadar birçok faydası bulunan taze kırmızı biber aynı zamanda içeriğindeki bol su oranı ile susuzluğun giderilmesinde de etkin rol üstleniyor."