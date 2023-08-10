Konyaspor 1 hafta önce kadroya katmıştı: Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi

Konyaspor, 1 hafta önce transferini duyurduğu 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin’in ailevi sebeplerden dolayı ayrılmak istediğini ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Konyaspor, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde 1 hafta önce 2 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurduğu Morgan Schneiderlin’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir” ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki Fransız futbolcu, Manchester United, Southampton, Everton gibi takımlarında forma giymişti.