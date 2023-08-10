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İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira olarak belirlendi.

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İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL oldu.

İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Fiyat yüzde 30 arttı

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.

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