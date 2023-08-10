BIST 7.442
DOLAR 27,02
EURO 29,71
ALTIN 1.667,09
HABER /  GÜNCEL

Türkiye ile İngiltere anlaşmaya vardı! Erdoğan'a destek...

Türkiye ile İngiltere anlaşmaya vardı! Erdoğan'a destek...

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında göç alanında iş birliği yapıldı. İş birliği kapsamında 3'üncü ülke vatandaşlarının İngiltere'den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle iş birliği yapan Türkiye, İngiltere ile de iş birliğini devam ettiriyor.

İngiltere ve Türkiye kolluk güçleri iş birliği yapacak

Son dönemde Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturan göçmen kaçakçılarına karşı yeni bir adım atıldı. Çoğu terör örgütleriyle iltisaklı olan ve Türkiye’yi karalayıp iltica edenler kişilere karşı, İngiltere ve Türkiye kolluk güçleri, istihbarat paylaşımı dahil iş birliği yapacak.

Türkiye'ye kabul söz konusu olmayacak

Bu kapsamda kesinlikle üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere’den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak. İngiliz makamları bu konuya özellikle hassasiyet gösterecek.

Erdoğan g-7'de desteklenecek

İngiltere ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek. Türkiye'nin kendi projesi olan bu merkez, düzensiz göçle mücadeleye destek olacak.

Bu çerçevede İngilizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek. Konu, G7 platformunda da gündem haline getirilecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Neftçi Beşiktaş Konferans Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Neftçi Beşiktaş Konferans Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
Ömer Çelik: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok
Ömer Çelik: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok
Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Fransa ve Mali arasında vize krizi çıktı!
Fransa ve Mali arasında vize krizi çıktı!
Konyaspor 1 hafta önce kadroya katmıştı: Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi
Konyaspor 1 hafta önce kadroya katmıştı: Morgan Schneiderlin'in sözleşmesi feshedildi
Altında gün sonu! En ve en düşük rakam belli oldu
Altında gün sonu! En ve en düşük rakam belli oldu
Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti
Çaykur Rizespor, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Dal Varesanovic'i transfer etti