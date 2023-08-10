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Malatya'da 5,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

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AFAD'da yer alan verilere göre saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden de hissedildi

Başta Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Adıyaman olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

"Şu ana kadar Yeşilyurt'tan kötü bir haber gelmedi"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları kaydetti:

Bize intikal eden olumsuz bir şey yok. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. İnşallah bir şey çıkmaz. Dün de 4.3 olmuştu, bugün de 5.3 oldu. Bizim hissettiğimiz şiddet çok daha yüksekti. Ekiplerimiz şu anda sahada. Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar Yeşilyurt'tan kötü bir haber gelmedi. Biz de milletvekillerimizle birlikte sahadayız.

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