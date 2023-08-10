MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti'ye çağrıda bulundu. Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimler öncesi siyaset gündeminde hareketli günler yaşanıyor. İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek girip girmeyeceği konuşulurken MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş bir hamle geldi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Gürüşü programında Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat son dakika gelişmesini aktardı.

Hande Fırat MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in mesajını şu sözlerle aktardı.

Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

'Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağırda bulunmuştu. Yine sayın Genel başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar:

"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına"