BIST 7.442
DOLAR 27,02
EURO 29,70
ALTIN 1.663,26
HABER /  GÜNCEL

KKTC Başbakanı'ndan şehit askerler için taziye mesajı

KKTC Başbakanı'ndan şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ile ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan taziye mesajında da şunlar kaydedildi:

"Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 5 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i bitirdi
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i bitirdi
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Adana Demirspor-Osijek (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor-Osijek (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe-Maribor maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe-Maribor maçı (CANLI YAYIN)
Türkiye ile İngiltere anlaşmaya vardı! Erdoğan'a destek...
Türkiye ile İngiltere anlaşmaya vardı! Erdoğan'a destek...
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü mağlup ederek avantajı kaptı
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü mağlup ederek avantajı kaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
Ömer Çelik: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok
Ömer Çelik: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok
Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz