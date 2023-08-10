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Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu

Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, tartıştığı 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Şahıs olayın ardından jandarmaya giderek teslim oldu.

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan tartışmada 4 kişiyi silahla öldüren kişi jandarmaya teslim oldu.

Yenicekale köyü arazi yolunda meydana gelen olayda H.T. ile O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

4 kişiyi öldürüp teslim oldu

Tartışma sonucunda H.T., O.K., İ.K., A.K., ve B.D.'yi silahla vurarak öldürdü.Olayın ardından H.T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi.

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