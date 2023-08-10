Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek yıllık ücret

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi transfer etti. Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ve 3.1 milyon euro imza parası ödenecek.

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Galatasaray yaz transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk'den 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna kattı.

Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.

Kap'a açıklama yapıldı

Galatasaray'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 Euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" denildi.

Tete geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması altında 59 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergiledi.