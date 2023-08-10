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Yandex'in kurucusu: Ukrayna’daki savaşa karşıyım

Yandex'in kurucusu: Ukrayna’daki savaşa karşıyım

Rus internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj, Ukrayna’daki savaşa karşı olduğunu açıkladı.

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Rus internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj, Rus basın kuruluşlarına gönderdiği açıklamasında, bugüne kadar "belirli sebeplerden ötürü" sessiz kaldığını kaydetti.

Yaptığı açıklamanın zamanlamasının eleştirilebileceğini ancak önemli olanın içeriği olduğunu vurgulayan Voloj, "Ben bu savaşa karşıyım. Konumuma açıklık getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Voloj, Ukrayna’da akrabalarının ve arkadaşlarının yaşadığını belirterek, "2014'ten beri Rusya'da yaşamamış olmama rağmen ülkenin eylemlerinde benim de payımın olduğunu anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Voloj, Aralık 2022’de Yandex’ten ayrıldığını duyurmuştu.

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