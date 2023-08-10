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Şenol Güneş: Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı

Şenol Güneş: Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyete rağmen son bölümdeki oyundan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Oyuna hakim olduk ve goller bulduk. Sezon başı olduğundan yorulan oyuncularımız olabiliyor. Yeni gelen bazı oyuncularımızı da görmek istiyoruz. Son on beş dakikalık bölümde oyun koptu. Top kaybı sonucunda yediğimiz gol neticesinde rakibin morali yükseldi. Son bölümde dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, "Güzel bir atmosfer vardı. Ülkemizde deprem oldu, inşallah can kaybı yoktur. Hepimize geçmiş olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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