BIST 7.442
DOLAR 27,05
EURO 29,74
ALTIN 1.667,97
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak çağrısına İYİ Partili isimden ilk açıklama

Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak çağrısına İYİ Partili isimden ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapması gündem oldu. İYİ Parti'den ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Akalın, "Eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.

Abone ol

Yerel seçimler öncesi partilerin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken bomba bir öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.  

MHP'den İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözlerini aktardı.

Kulisleri hareketlendiren bu açıklama sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Bahçeli'nin ittifak çağrısına yanıt verdi.

"Bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız, buyursun gelsin"

Bahçeli'nin ittifak çağrısı hakkında Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.

İlgili Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 187 general ve amiral görev yerlerine atandı Erdoğan imzaladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 187 general ve amiral görev yerlerine atandı Erdoğan imzaladı
Bingöl'de korkutan deprem AFAD açıkladı
Bingöl'de korkutan deprem AFAD açıkladı
Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atandı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Tamer Karadağlı atandı
AFAD, SGK ve İŞKUR gibi birçok kurumun başındaki isim değişti
AFAD, SGK ve İŞKUR gibi birçok kurumun başındaki isim değişti
Yandex'in kurucusu: Ukrayna’daki savaşa karşıyım
Yandex'in kurucusu: Ukrayna’daki savaşa karşıyım
Bakan Özhaseki'den orta hasarlı binalara ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den orta hasarlı binalara ilişkin açıklama
Şenol Güneş: Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı
Şenol Güneş: Dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: Yerel iktidarda komşu olalım
Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu
Isparta'da dehşet: 4 kişiyi öldürüp jandarmaya teslim oldu
Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek yıllık ücret
Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek yıllık ücret
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı
Basra Körfezi’nde LPG tankeri alev aldı