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Motorine zam geldi! 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine zam geldi! 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber... Motorine yeni bir zam daha geldi. Zam pompa fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında artış olup olmadığı merak ediliyor. İşte 11 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine zam geldi

NTV'nin haberine göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.  Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

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