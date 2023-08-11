Süper Lig heyecanı bugün başlıyor! İşte ilk haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
Yarın:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
13 Ağustos Pazar:
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)