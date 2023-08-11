İzmir'de jandarma ekiplerinden makaron operasyonu! 180 bin adet boş makaron ele geçirildi
İzmir'in Çiğli ilçesinde İl jandarma ekipleri tarafından depoya düzenlenen operasyonda 180 bin adet boş makaron, 260 kg kıyılmış tütün ve 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.Abone ol
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları istikâmetinde, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde bulunan bir depoya 8 Ağustos tarihinde bir operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalarda; 180 bin adet boş makaron, 260 kg kıyılmış tütün, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 1 kompresör ve 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.