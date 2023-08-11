DGS açıklanıyor sonuçlara nereden bakılır? 2023 DGS sonuç ekranı

2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans programına geçmek için girilen DGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler tercih yapacaklar. Birçok öğrenci DGS sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir araştırması yapıyor. DGS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00'da ÖSYM sayfasında erişime açılması bekleniyor.

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Bugün, yani 11 Ağustos cuma günü, 16 Temmuz'da binlerce öğrencinin girdiği DGS sınav sonuçları açıklanacak. Birçok öğrenci DGS sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir araştırması yapıyor. DGS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00'da ÖSYM sayfasında erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden TC numarası ile giriş yapacak. DGS sonuçlarının ardından DGS tercih işlemleri de başlayacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavı 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin takvimine göre DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. DGS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. DGS sonuçları açıklandığı zaman habere detaylar eklenecek.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK

DGS sonuçları açıklandığı zaman adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sınav sonuç açıklama sistemi yani "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişim sağlayabilecekler. DGS sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıda yer alan linkten DGS sınav sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.