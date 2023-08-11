Volkan Mutlu Coşkun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Volkan Mutlu Coşkun yeni görevi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. Bu gelişme sonrasında Volkan Mutlu Coşkun'un hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Volkan Mutlu Coşkun, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. Bu sıcak gelişme sonrasında Volkan Mutlu Coşkun'un hayatı, geçmiş görevleri de merak konusu oldu.

Volkan Mutlu Coşkun kimdir?

1971 Yılında Van’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Kayseri, Erzurum, Bursa, Kahramanmaraş illerinde, lise öğrenimini ise Şanlıurfa’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ ) Meteoroloji Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis olarak görev yaptı.

2004 - 2011 yılları arasında ise DSİ’de muhtelif birimlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

11.06.2014 tarihinde Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış olup Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür.

27.08.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atanmıştır.

23.02.2017 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanan Sayın COŞKUN, 04.12.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

19 Ağustos 2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü olarak atanan Sayın COŞKUN, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nda (WMO) , Türkiye Daimi Temsilcisi ve WMO 6. Bölge Birliği (Avrupa Bölgesi) Yönetim Grubu Üyesi olarak uluslararası kuruluşlarda ülkemizi temsil etmektedir.

Sayın COŞKUN, 13 Haziran 2019 tarihinde 18. Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından oy birliği ile WMO Yürütme Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Yürütme Konseyinde 2019 -2022 dönemi için 6. Bölge Birliğini (Avrupa Bölgesi ) temsil edecektir.

11 Kasım 2019 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın COŞKUN, bu görevini 3 Haziran 2022 tarihine kadar yürütmüştür.

29.10.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Meteoroloji Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Volkan Mutlu COŞKUN, evli ve 2 çocuk babasıdır.