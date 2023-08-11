Kırşehir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

KIRŞEHİR'in MUCUR ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

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kaza seyir halindeki 66 N 9996 plakalı otomobille C.U. yönetimindeki AUK 097 Plakalı kamyonun Ankara Kayseri karayolu üzerinde çarpışmasıyla meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık keipleri tarafından yapılan kontrollerde Z.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken aynı araçta bulunan E.G., A.G., ve H.G. ise yaralı olarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.