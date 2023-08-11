BIST 7.442
DOLAR 27,04
EURO 29,73
ALTIN 1.667,09
HABER /  SPOR

MKE Ankaragücü sezonu Kasımpaşa deplasmanında açacak

MKE Ankaragücü sezonu Kasımpaşa deplasmanında açacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacak.

Abone ol

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Tolunay Kafkas yönetiminde geride kalan sezonu 11. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlamak istiyor.

Teknik direktör Kafkas'ın görev vermesi halinde yeni transferler Renaldo, Cem Türkmen, Alper Uludağ, Gikiewicz, Efkan Bekiroğlu, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer ve Bajic ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Takıma yeniden dönen Tolga Ciğerci de şans bulması halinde 6 ay aradan sonra tekrar Ankaragücü formasıyla sahaya çıkacak.

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa ise teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde seyircisi önünde 3 puan alarak lige başlamayı hedefleyecek.

Bu arada iki takım arasında geçen sezon oynanan iki lig maçı 1-1 ve 0-0 beraberlikle sona ermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Şahin yazdı: İYİ Parti'nin CHP'den 3 imkansız isteği
Zafer Şahin yazdı: İYİ Parti'nin CHP'den 3 imkansız isteği
Okay Memiş kimdir, aslen nereli? AFAD yeni başkanı Okay Memiş, nereye atandı?
Okay Memiş kimdir, aslen nereli? AFAD yeni başkanı Okay Memiş, nereye atandı?
Süper Lig heyecanı bugün başlıyor! İşte ilk haftanın programı
Süper Lig heyecanı bugün başlıyor! İşte ilk haftanın programı
İzmir'de jandarma ekiplerinden makaron operasyonu! 180 bin adet boş makaron ele geçirildi
İzmir'de jandarma ekiplerinden makaron operasyonu! 180 bin adet boş makaron ele geçirildi
Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi!
Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi!
DGS açıklanıyor sonuçlara nereden bakılır? 2023 DGS sonuç ekranı
DGS açıklanıyor sonuçlara nereden bakılır? 2023 DGS sonuç ekranı
Ticaret Bakanlığı bazı gözetim şirketlerini faaliyetten menetti
Ticaret Bakanlığı bazı gözetim şirketlerini faaliyetten menetti
Motorine zam geldi! 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine zam geldi! 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Mehmet Metiner'den Süleyman Özışık itirafı: Biz hangi ara bu hale dönüştük diye ağladım
Mehmet Metiner'den Süleyman Özışık itirafı: Biz hangi ara bu hale dönüştük diye ağladım
Cuma mesajları resimli yeni cuma kutlama sözleri-2023
Cuma mesajları resimli yeni cuma kutlama sözleri-2023
Isparta'da dünür katliam yaptı! 4 kişi hayatını kaybetti
Isparta'da dünür katliam yaptı! 4 kişi hayatını kaybetti
Yasak aşkıyla plan yapıp eşini öldürttü! Eşini otomobile bindirip...
Yasak aşkıyla plan yapıp eşini öldürttü! Eşini otomobile bindirip...