Zafer Şahin yazdı: İYİ Parti'nin CHP'den 3 imkansız isteği

Milliyet yazarı Zafer Şahin, "İYİ Parti’nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var" dedi bunları madde madde sıraladı. Şahin, "CHP’nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam." ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

"İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’ya göre Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta vereceği mesaj “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak” kadar önemli! Şahsi kanaatim dağ fare doğuracak ama çıta bu kadar yükseğe konulunca ne söyleyeceğini merak etmiyor da değilim." ifadelerini kullanan Milliyet yazarı Zafer Şahin Akşener'in takip edeceği yol haritasının belli olduğunu iddia etti ve Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

İYİ Parti’nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var. Daha doğrusu CHP’den 3 isteği…

1-İstanbul’da aday Ekrem İmamoğlu olacak.

2-Ankara adayı Mansur Yavaş’tan başkası olamaz…

3- İstanbul ve Ankara’da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir, İYİ Parti’ye bırakılacak. Aday bile belli. Bir süredir İzmir sokaklarını arşınlayan Ümit Özlale…

CHP’nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam. Kılıçdaroğlu’nun iç sesi Bülent Kuşoğlu daha geçen hafta “Kazandığımız hiçbir belediyeyi kimseyi vermeyiz” dedi. Ama siyaset bu. 24 saatte bütün dengeler değişir… Bir tarafta İstanbul ve Ankara… Diğer tarafta yıllardır CHP’nin kalesi olarak kabul edilen İzmir…

Sizce hangisinden vazgeçmek daha zor?

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