BIST 7.442
DOLAR 27,04
EURO 29,73
ALTIN 1.667,09
HABER /  POLİTİKA

Zafer Şahin yazdı: İYİ Parti'nin CHP'den 3 imkansız isteği

Zafer Şahin yazdı: İYİ Parti'nin CHP'den 3 imkansız isteği

Milliyet yazarı Zafer Şahin, "İYİ Parti’nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var" dedi bunları madde madde sıraladı. Şahin, "CHP’nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." dedi. 

"İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’ya göre Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta vereceği mesaj “Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak” kadar önemli!  Şahsi kanaatim dağ fare doğuracak ama çıta bu kadar yükseğe konulunca ne söyleyeceğini merak etmiyor da değilim." ifadelerini kullanan Milliyet yazarı Zafer Şahin Akşener'in takip edeceği yol haritasının belli olduğunu iddia etti ve Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

İYİ Parti’nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var. Daha doğrusu CHP’den 3 isteği… 

1-İstanbul’da aday Ekrem İmamoğlu olacak.  

2-Ankara adayı Mansur Yavaş’tan başkası olamaz… 

3- İstanbul ve Ankara’da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir, İYİ Parti’ye bırakılacak. Aday bile belli. Bir süredir İzmir sokaklarını arşınlayan Ümit Özlale… 

CHP’nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam. Kılıçdaroğlu’nun iç sesi Bülent Kuşoğlu daha geçen hafta “Kazandığımız hiçbir belediyeyi kimseyi vermeyiz” dedi. Ama siyaset bu. 24 saatte bütün dengeler değişir… Bir tarafta İstanbul ve Ankara… Diğer tarafta yıllardır CHP’nin kalesi olarak kabul edilen İzmir…  

Sizce hangisinden vazgeçmek daha zor? 

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Okay Memiş kimdir, aslen nereli? AFAD yeni başkanı Okay Memiş, nereye atandı?
Okay Memiş kimdir, aslen nereli? AFAD yeni başkanı Okay Memiş, nereye atandı?
Süper Lig heyecanı bugün başlıyor! İşte ilk haftanın programı
Süper Lig heyecanı bugün başlıyor! İşte ilk haftanın programı
İzmir'de jandarma ekiplerinden makaron operasyonu! 180 bin adet boş makaron ele geçirildi
İzmir'de jandarma ekiplerinden makaron operasyonu! 180 bin adet boş makaron ele geçirildi
Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi!
Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi!
DGS açıklanıyor sonuçlara nereden bakılır? 2023 DGS sonuç ekranı
DGS açıklanıyor sonuçlara nereden bakılır? 2023 DGS sonuç ekranı
Ticaret Bakanlığı bazı gözetim şirketlerini faaliyetten menetti
Ticaret Bakanlığı bazı gözetim şirketlerini faaliyetten menetti
Motorine zam geldi! 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine zam geldi! 11 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Mehmet Metiner'den Süleyman Özışık itirafı: Biz hangi ara bu hale dönüştük diye ağladım
Mehmet Metiner'den Süleyman Özışık itirafı: Biz hangi ara bu hale dönüştük diye ağladım
Cuma mesajları resimli yeni cuma kutlama sözleri-2023
Cuma mesajları resimli yeni cuma kutlama sözleri-2023
Isparta'da dünür katliam yaptı! 4 kişi hayatını kaybetti
Isparta'da dünür katliam yaptı! 4 kişi hayatını kaybetti
Yasak aşkıyla plan yapıp eşini öldürttü! Eşini otomobile bindirip...
Yasak aşkıyla plan yapıp eşini öldürttü! Eşini otomobile bindirip...
Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak çağrısına İYİ Partili isimden ilk açıklama
Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak çağrısına İYİ Partili isimden ilk açıklama