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Tatil cenneti Hawaii cehennemi yaşadı ada küle döndü denize atlayarak kurtuldular

Tatil cenneti Hawaii cehennemi yaşadı ada küle döndü denize atlayarak kurtuldular

Turizm cenneti Hawaii'nin bir adası alevlere teslim oldu. ABD'de son yılların en ölümcül orman yangınında 53 kişi hayatını kaybetti, 270'den fazla bina küle döndü.

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Hawaii eyaletinin ikinci büyük adası Maui'de salı günü başlayan yangın felakete neden oldu. Onlarca kişi öldü, 270'ten fazla yapı zarar gördü.

3 ayrı bölgede başlayan büyük yangın, adanın batısındaki Lahaina kasabasını tamamen yok etti.

Bölgenin öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler de facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hawaii'yi afet bölgesi ilan etti. Tüm federal kaynakların aktarılacağını duyurdu.

Yangının nasıl başladığına ilişkinse henüz net bilgi yok.

Bazı bölgelerde alevlerin denize ulaştığı için kendi kendine söndüğü belirtiliyor.

Çok sayıda yol kapalı, havalimanı yalnızca tahliye ve acil yardımlar için kullanılıyor.

Birçok kişi canını kurtarmak için çareyi denize atlamakta buldu. Acil durum ekipleri yüzlerce kişiyi denizden çıkararak kurtardı.

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