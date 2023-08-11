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Sıcak havalarda çocuk sağlığına dikkat!

Sıcak havalarda çocuk sağlığına dikkat!

Dr. Mehmet Emin Yıldız, sıcak havalarda çocuklar için dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı.

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Denizli Serinhisar İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Yıldız, sıcak havaların yetişkinlere göre çocuklar için daha da tehlike oluşturduğunu belirtti. Sıcak havalarda çocuklar için ailelere tavsiyelerde de bulunan Uz. Dr. Mehmet Emin Yıldız, çocukların 2-3 saatte bir su içmeleri ce meyve ve meyve suyu tüketimini de arttırmalarını tavsiye etti. Saat 10.00 - 16.00 arası çocukların dışarı çıkmaması gerektiğini de dile getiren Dr. Yıldız, çıkılması gereken durumlarda da güneş kremi kullanılmasını tavsiye etti.

Kıyafet seçiminde rahat ve bol kıyafet tavsiye eden Yıldız, sağlıklı beslenme ve uyku düzeninin de önemli olduğunu belirtti. 6 aydan ufak bebekler için havuz ve denize girmemesi gerektiğini aktaran Yıldız, güneşten korunmak için havuzun temizliğine göre girilebilmesinin sakıncası olmadığını söyledi. Yıldız, sağlıklı ve güvenli bir yaz dönemi geçirmek için çocuğun bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanın ve gerektiğinde sağlık uzmanına danışmanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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