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Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı

ARNAVUTKÖY'de bulunan cam üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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