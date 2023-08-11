Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı

ARNAVUTKÖY'de bulunan cam üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Abone ol
Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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