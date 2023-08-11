Serdar Ortaç hem erkeklere hem kadınlara saydırdı! Eski eşi için dedi: 2 tane göğsü var diye
Son dönemlerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündem olan Serdar Ortaç yine olay oldu. Hem erkekleri hem kadınları hedef alan Serdar Ortaç daha önce evine haciz gönderen eski karısı Chloe Loughnan'a yönelik sözler de söyledi.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2024'te evlenmiş, 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.
Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.
Serdar Ortaç sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmüyor. Daha önce de çeşitli açıklamalar yaparak herkesi şaşırtan Ortaç bu sefer fena ayarını kaçırdı.
Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken Ortaç eski karısını da pas geçmedi. Ortaç: