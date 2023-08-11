Stefan Kuntz'dan açıklamalar! 'Milli takım kadrosunda olmayacak'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'de menisküs sakatlığı yaşayan Arda Güler'in milli takım kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

BEIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'in açılış maçı olan Trabzonspor-Antalyaspor maçında tribünde yer alacağını söyledi.

Kuntz, gerekçesini ise şu sözler ile ifade etti:

"Oyuncularımın ne durumda olduklarını ve yeni sezonun nasıl olacağını merak ediyorum. Çok fazla transfer yapıldı. Büyük isimler Trendyol Süper Lig'e geldi. Yeni sezon için çok heyecanlıyım."

Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı maçlar hakkında da görüşü alınan Stefan Kuntz, "Bence gelişmek için en üst seviyede maçların oynanması gerekiyor. Bu sebeple Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın olabildiğince ilerlemesini umut ediyorum. Çünkü Avrupa'da oldukça farklı ve yüksek rekabet gerektiren maçlar oluyor. Bu çok önemli." dedi.

"Arda Güler kadroda olmayacak"

Real Madrid'de yaşadığı sakatlıktan dolayı Arda Güler'in bir süre milli takım kadrosunda olamayacağını belirten Kuntz, "Arda'nın ufak bir operasyon geçireceğini öğrendik. O yüzden kendisi Eylül'de oynanacak maçlarda kadroda yer alamayacak. Tabi onun Real Madrid'de gelişiminin devam etmesini umuyorum. Çağlar Söyüncü'den de harika haberler geliyor. Özellikle Atletico Madrid'deki ilk maçından sonra... Bence Simeone'nin kanatları altında gelişimini sürdürecektir. Aynı şey Benfica'da oynayan Orkun Kökçü için de geçerli. Bunlar teknik direktörler için umut veren haberler." ifadelerini kullandı.

Ermenistan maçı Eskişehir'de

Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında da konuşan Kuntz, "Bence tüm Türkiye'yi gezerek farklı bölgelerin insanlarına ulaşarak iyi bir tecrübe elde ettik. Maçlarımızı sadece İstanbul'da oynamıyoruz. Ermenistan maçını Eskişehir'de oynayacağız. Son maçımızı Samsun'da oynamıştık, tek kelimeyle harikaydı. Bursa da aynı şekilde çok güzeldi. Bizi destekleyen insanlarla muazzam bir tecrübe yaşadık. Umarım ekim ayının sonunda aldığımız sonuçlar hepimizin yüzünü güldürür." şeklinde konuştu.