Fenerbahçe'nin yeni transferi performansıyla göz kamaştırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-1 yendi. Yeni transfer Szymanski, atılan iki golün de asistini yaparak maça damga vuran isimlerden birisi oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor’u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maça Polonyalı Szymanski'nin performansı damga vurd

Maçın başında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, ikinci yarıda yeni transferi Szymanski'nin yaptığı asistle yine yeni transferlerinden Becao'nun kafasından 1-0'lık üstünlüğü buldu. Korner atışını kullanan Polonyalı oyuncu, 58. dakikada Becao'ya golü attırdı.u.

Polonyalı oyuncu, topu ayağına aldığı her an taraftarını heyecanlandırmayı başardı. İlk golde kornerden asisti yaparken ikinci golün de hazırlayıcısı oldu. Szymanski, İrfan Can'ın attığı golde sol taraftan topu harika getirdi ve İrfan Can'a adeta al da at dedi ve maçın en dikkat çeken oyuncusu konumunda bulunuyor.