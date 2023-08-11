Ömer Bulut kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? TOKİ Başkanı Ömer Bulut hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı. Bu gelişme sonrasında Ömer Bulut'un hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Ömer Bulut kimdir, aslen nereli?Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.
Ömer Bulut kimdir?
1968 yılında Trabzon’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı.
Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının Aralık ayından itibaren, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atandı.
Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.